В одному образі на два заходи: королева Камілла забула переодягнутися

Дружина короля Чарльза III королева Камілла вже одужала від коронавірусу і вчора відвідала кілька заходів.

Її Величність побувала у новій Лондонській академії моди JCA, у Брентфорді. Там вона зустрілася із взуттєвим дизайнером Джиммі Чу і разом вони поспілкувалися з дітьми з місцевої початкової школи на уроці малювання.

Ця академія є одним із найновіших університетів у країні, присвячених моді. Новаторська школа моди пишається своєю майстерністю та пропонує студентам можливість навчитися шити одяг, головні убори та взуття.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла прибула на захід у темно-синьому пальті та високих замшевих чоботях чорного кольору на невеликих квадратних підборах. На зап'ясті королева мала кілька браслетів, зокрема і улюблений від французького бренду Van Cleef & Arpels. Волосся вона уклала у звичну зачіску і зробила денний макіяж.

Королева Камілла та Джиммі Чу / Фото: Getty Images

Цього ж вечора королева Камілла за підтримки короля Чарльза зібрала гостей у Кларенс-хаусі на вечорі, присвяченому другій річниці її книжкового клубу "Читальний зал". Там королева з'явилася у цьому самому образі.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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