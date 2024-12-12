В одному образі на двох заходах: королева Камілла з королем Чарльзом на прийомі у Букінгемському палаці

Король Чарльз та королева Камілла зустрілися у Букінгемському палаці з дружинами військових, які співають у хорі.
76-річний король та 77-річна королева із задоволенням послухали дві пісні у виконанні хору у Музичній кімнаті Букінгемського палацу вчора вдень.
Хори, яким акомпанували музиканти з оркестру Королівської кавалерії, виконали свій останній сингл "November Sunday", написаний на честь дня народження монарха минулого місяця, і "We Wish You a Merry Christmas" під керівництвом художнього керівника хору військових дружин Гіларі Деван Веттон express.co.uk.
Захід відбувся після благодійної акції, організованої у листопаді минулого року на честь дня народження короля Чарльза та покликаної наголосити на тісних зв'язках між збройними силами та королівською сім'єю.
Благодійна організація "Хори військових дружин" була заснована 2012 року. Наразі у 70 хорах по всій Великій Британії та за кордоном співають близько 1800 жінок, зокрема на Фолклендських островах, на Кіпрі та в Канаді.
Королева Камілла з'явилася на заході у тому самому смарагдовому спідничному костюмі від Anna Valentine, у якому ходила на різдвяний обід цього ж дня. А король одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку.
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