В одному образі на двох заходах: королева Камілла з королем Чарльзом на прийомі у Букінгемському палаці

76-річний король та 77-річна королева із задоволенням послухали дві пісні у виконанні хору у Музичній кімнаті Букінгемського палацу вчора вдень.

Хори, яким акомпанували музиканти з оркестру Королівської кавалерії, виконали свій останній сингл "November Sunday", написаний на честь дня народження монарха минулого місяця, і "We Wish You a Merry Christmas" під керівництвом художнього керівника хору військових дружин Гіларі Деван Веттон express.co.uk.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Захід відбувся після благодійної акції, організованої у листопаді минулого року на честь дня народження короля Чарльза та покликаної наголосити на тісних зв'язках між збройними силами та королівською сім'єю.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Благодійна організація "Хори військових дружин" була заснована 2012 року. Наразі у 70 хорах по всій Великій Британії та за кордоном співають близько 1800 жінок, зокрема на Фолклендських островах, на Кіпрі та в Канаді.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла з'явилася на заході у тому самому смарагдовому спідничному костюмі від Anna Valentine, у якому ходила на різдвяний обід цього ж дня. А король одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку.

