ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
639
Час на прочитання
1 хв

В офісному стилі: принцеса Єлизавета в діловому образі з’явилася на стажуванні в Брюсселі

Спадкоємиця бельгійського престолу навчається у Гарвардському університеті у США.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

У травні 2024 року стало відомо, що старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди пройде дворічний курс навчання у магістратурі Гарвардського університету у Бостоні.

Через рік навчання принцеса Єлизавета повернулася до Брюсселя, де пройшла стажування у незалежному дослідницькому центрі. Палац поділився в Instagram подробицями та фотографіями спадкоємиці.

/ © Instagram Бельгійської королівської родини

© Instagram Бельгійської королівської родини

«Останній день стажування у принцеси Єлизавети! 👋

Протягом семи тижнів вона працювала у команді Bruegel, незалежного дослідницького центру у Брюсселі, що спеціалізується на дослідженнях (європейської) економічної політики. Це добровільне стажування було частиною її магістерської програми з державного управління та політики у Гарвардському університеті», — йдеться у повідомленні.

/ © Instagram Бельгійської королівської родини

© Instagram Бельгійської королівської родини

На фотографіях ми можемо побачити принцесу Єлизавету в луку офісного стилю. На ній біла сорочка та штани, туфлі на підборах, на шиї золотий ланцюжок з кулоном у вигляді серця, а у вухах квіткові сережки-висячки. 23-річна герцогиня Брабантська зосереджена на робочому процесі.

/ © Instagram Бельгійської королівської родини

© Instagram Бельгійської королівської родини

Раніше, нагадаємо, її батько король Філіп зробив публічну заяву, повідомивши, коли планує зректися престолу на користь своєї дочки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie