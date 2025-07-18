В офісному стилі: принцеса Єлизавета в діловому образі з’явилася на стажуванні в Брюсселі

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

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У травні 2024 року стало відомо, що старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди пройде дворічний курс навчання у магістратурі Гарвардського університету у Бостоні.

Через рік навчання принцеса Єлизавета повернулася до Брюсселя, де пройшла стажування у незалежному дослідницькому центрі. Палац поділився в Instagram подробицями та фотографіями спадкоємиці.

© Instagram Бельгійської королівської родини

«Останній день стажування у принцеси Єлизавети! 👋

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Протягом семи тижнів вона працювала у команді Bruegel, незалежного дослідницького центру у Брюсселі, що спеціалізується на дослідженнях (європейської) економічної політики. Це добровільне стажування було частиною її магістерської програми з державного управління та політики у Гарвардському університеті», — йдеться у повідомленні.

© Instagram Бельгійської королівської родини

На фотографіях ми можемо побачити принцесу Єлизавету в луку офісного стилю. На ній біла сорочка та штани, туфлі на підборах, на шиї золотий ланцюжок з кулоном у вигляді серця, а у вухах квіткові сережки-висячки. 23-річна герцогиня Брабантська зосереджена на робочому процесі.

© Instagram Бельгійської королівської родини

Раніше, нагадаємо, її батько король Філіп зробив публічну заяву, повідомивши, коли планує зректися престолу на користь своєї дочки.