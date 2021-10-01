В оксамитовій блузі і красивих сережках: королева Максима постала в новому образі

Королева Нідерландів Максима відвідала черговий захід в рамках свого робочого тижня.
Її Величність прибула вчора на старт маніфесту Main Matters Manifest, національної програми знань і інновацій для мозку і психологічного здоров'я, ініціативи Brain Foundation, в Гаазі.
50-річна королева-консорт, як завжди мала приголомшливий вигляд. Вона була в оксамитовій блузі кольору морської хвилі з поясом зеленого відтінку, який підкреслював талію королеви і сірих штанях-кльош, до яких підібрала сірі туфлі-човники на підборах.
На пальці у Максими була цікава каблучка, волосся вона зібрала в низький хвіст, а у вухах у неї виблискували важкі сережки-підвіски з намистин, що ідеально пасували під колір її вбрання. Сережки Максима дуже любить, у неї в колекції дуже багато різних варіантів. Особлива любов королеви — великі прикраси.
Макіяж на обличчі королеви був максимально природний, а на руці вона все ще носить пов'язку через травму.
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