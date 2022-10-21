В оксамитовій сукні і перлинних прикрасах: новий ефектний вихід Джилл Байден

Перша леді США у гарному вбранні вийшла у світ.

Джилл Байден відвідала штаб-квартиру Національного комітету Демократичної партії та волонтерів. Там вона виступила і поспілкувалася із працівниками штабу. Перша леді подякувала їм за їхні зусилля напередодні майбутніх проміжних виборів у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Місіс Байден була одягнена в оксамитову темно-синю сукню міді, яку скомбінувала із чорними туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дружина президента зробила собі укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила сережками з перлами, шию – ланцюжком із перлами і своєю улюбленою підвіскою Mama, а руки – перлинним браслетом і золотим годинником. До сукні Байден прикріпила делікатну брошку з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше перша леді у чорному жакеті і замшевих чоботах сходила на футбольний матч.

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