В оксамитовій сукні і з сапфіровою брошкою: королева Максима в красивому образі з'явилася на церемонії на Кіпрі

Королева Максима та король Віллем-Олександр прибули з офіційним візитом на Кіпр.
Королівське подружжя Нідерландів на Кіпрі зустрів президент Нікос Христодулідіс та його дружина Філіпа Карсера. Вони вітали королеву Максиму та короля Віллема-Олександра після прибуття до президентського палацу у столиці Кіпра – Нікосії.
Максима обрала для цього виходу у світ синю оксамитову сукню з асиметричним подолом та діамантовою брошкою із сапфіром на талії. Її ідеальний образ доповнювали туфлі-човники на підборах і клатч до тону, а також мініатюрний капелюх на голові. Максима доповнила свій образ сережками-висячкамии з камінням, волосся зібрала в зачіску та зробила виразний макіяж очей.
Цей її образ кардинально відрізнявся від того, в якому королеву заскочили репортери в аеропорту.
Король Віллем-Олександр одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку і темну краватку в цятку. На Кіпрі королівське подружжя буде з візитом два дні.
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