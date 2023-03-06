В оксамитовій сукні кольору індиго і з вишуканою брошкою: імператриця Масако на дні народженні чоловіка

Нещодавно в японського імператора Нарухіто був день народження. Йому виповнилося 63 роки. З цієї нагоди Його Величність влаштував святкування в Імператорському палаці в Токіо.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Там імператор постав у чорному фраку, білій сорочці, сірому жилеті, смугастій краватці і сірих штанах в смужку.

Поряд із ним була його дружина – імператриця Масако, яка продемонструвала елегантний аутфіт. На ній була оксамитова сукня кольору індиго з коміром-стійкою і цікавою аплікацією у зоні декольте та на манжетах. До вбрання вона прикріпила вишукану брошку з перлиною.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Образ Масако доповнила зачіскою з прикореневим об'ємом, макіяжем із чорними стрілками і перлинними сережками. На обличчі у неї була біла захисна маска, а у руці вона тримала білі рукавички і віяло.

А напередодні дня народження Нарухіто Управління імператорського двору надало фотобанкам офіційні портрети його з дружиною.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

На фото імператриця позувала у білому рельєфному костюмі з атласною бежевою облямівкою на комірі і манжетах, і в бежевому топі. Лук вона доповнила перлинним намистом, золотою брошкою з перлами і сережками із цього самого комплекту.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

На імператорові був чорний костюм, біла сорочка і бежева картата краватка.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

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