В оксамитовій сукні та найдорожчій тіарі Єлизавети II: королева Камілла сяяла на банкеті у палаці

Король Чарльз III та королева Камілла організували урочистий бенкет на честь приїзду еміра Катару до Британії. Захід відбувся вчора ввечері у Букінгемському палаці.
На вечірньому банкеті були король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям, герцогиня Единбурзька Софі, принцеса Анна і герцогиня Глостерська Біргітта.
77-річна королева Камілла була одягнена у червону оксамитову вечірню сукню Fiona Clare та діамантову тіару "Кокошник", а також доповнила образ кольє з діамантами, яке раніше належало покійній королеві Єлизаветі II та сережками-висячками.
Це одна з найцінніших тіар у королівській колекції, була виготовлена для тогочасної принцеси, а потім королеви Олександри, комітетом жінок 1888 року. Тіара прикрашена 488 діамантами, оправленими у класичне біле та жовте золото. Ця тіара була улюблена у покійної королеви Єлизавети II. Після смерті королеви Олександри 1925 року тіара перейшла у спадок до королеви Марії, яка 1953 року передала її королеві Єлизаветі II. Зараз Камілла має доступ до королівської скарбниці.
Камілла зробила вечірній макіяж і своє фірмове укладання і мала розкішний вигляд.
Раніше того ж дня королеву бачили в гарному настрої, коли вона прибула до Букінгемського палацу, щоб зустрітися з катарською делегацією на обіді і оглянути об'єкти, що стосуються Катару в Картинній галереї.
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