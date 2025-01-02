В оксамитовій сукні та рубіновій тіарі: королева Мері сяяла на новорічному банкеті

Король Фредерік X та королева Мері організували новорічну гала-вечерю у палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Традиційний новорічний банкет був влаштований для уряду та офіційних представників Данії.

52-річна королева Мері мала чудовий вигляд, одягнувшись у розкішну оксамитову сукню кольору морської хвилі з елегантними мереживними рукавами і зоною декольте. Вона доповнила свій образ чарівною смарагдово-діамантовою тіарою і відповідними сережками теж зі смарагдами.

Тіара, що отримала назву "Данська смарагдова парюра", була вперше замовлена 1840 року королем Крістіаном VII для його дружини Кароліни Матильди Англійської. Королева уклала свої каштанові локони в красиву зачіску і зробила виразний макіяж.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Король Фредерік X прибув на захід у військовій формі та з орденами на грудях.

На урочистий бенкет приїхала також мати Фредеріка – королева Маргрете II, яка минулого року у своїй новорічній промові повідомила, що зрікається престолу на користь сина. Вона одяглася в блакитну сукню і шубу, а взула сріблясті туфлі-човники до тону яким підібрала сумку.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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