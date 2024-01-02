В оксамитовій сукні та рубіновій тіарі: майбутня королева-консорт Данії на банкеті

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік в ролі нових короля та королеви Данії відвідали новорічний банкет та святкову вечерю.

Банкет у Копенгагені відбувся за кілька годин після того, як королева Маргрете II оголосила, що передає престол своєму старшому синові кронпринцу Фредеріку.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

На заході у палаці Амалієнборг кронпринцеса Мері з'явилася у бордовій оксамитовій сукні Birgit Hallstein Couture, зі срібним клатчем J. Furmani під пахвою та в Данській рубіновій тіарі Parure, прикрашеній квітами. Взута кронпринцеса була в чорні замшеві туфлі на підборах, була з вечірньою зачіскою та макіяжем. До кронпринцеси приєднався її чоловік, майбутній король Фредерік, а також його молодший брат принц Йоахім та його дружина принцеса Марі.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні королева Маргрете II оголосила, що зрікається престолу на користь свого 55-річного сина Фредеріка, який вступить на посаду 14 січня 2024 року. Королева Маргрете II правила 52 роки, вона зійшла на престол 14 січня 1972 після смерті свого батька короля Фредеріка IX. У липні королева стала довгоправлячим монархом в історії Данії.

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