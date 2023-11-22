В оксамитовій сукні та рубіновій тіарі свекрухи: королева Камілла на урочистому банкеті

Королева Камілла дебютувала на державному банкеті в Букінгемському палаці в тіарі та кольє з рубінами, що належали королеві Єлизаветі II.

Король Чарльз III та королева Камілла приймають президента Південної Кореї Юн Сок Йоля під час державного візиту до Великої Британії.

Королева Камілла та король Чарльз III на державному банкеті в Букінгемському палаці з президентом Південної Кореї та його дружиною / Фото: Associated Press

76-річна королева Камілла одягла для урочистого вечора червону оксамитову сукню від Fiona Clare, вперше на ній була тіара з бірманським рубіном і намисто з великим камінням, створене понад сто років тому принцом Альбертом для королеви Вікторії теж із королівської скриньки. Сережки з рубінами із особистої колекції Камілли.

Королева Єлизавета II на державному банкеті на честь президента Ніколя Саркозі у Віндзорському замку, 26 березня 2008 року / Фото: Getty Images

Очевидно, Камілла підібрала ці прикраси не просто так, адже червоний колір – один із національних кольорів Південної Кореї.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

За даними The Court Jeweler, тіара була виготовлена ​​ювеліром Garrard 1973 року з діамантів та рубінів, які королева Єлизавета отримала як весільні подарунки. Рубіни було доставлено жителями Бірми, а алмази — з розібраної Нізама Гайдарабадської тіари.

Камілла вже носила багато тіар своєї покійної свекрухи, але в цій дебютувала вчора ввечері.

Королева Камілла та король Чарльз III на державному банкеті в Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Королева зробила об'ємніше, ніж зазвичай укладання, макіяж очей із чорною вологою підводкою і губи знову підкреслила олівцем, щоб зробити їх більш пухкими. На її зап'ясті виблискував діамантовий браслет.

На банкеті привернула увагу і принцеса Уельська Кетрін. Вона одягла сукню з накидкою від Jenny Packham та тіару королеви-матері Єлизавети, яку ніхто не носив сто років.

Принцеса Уельська на державному банкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

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