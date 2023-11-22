В оксамитовій сукні та рубіновій тіарі свекрухи: королева Камілла на урочистому банкеті

Королева Камілла дебютувала на державному банкеті в Букінгемському палаці в тіарі та кольє з рубінами, що належали королеві Єлизаветі II.
Король Чарльз III та королева Камілла приймають президента Південної Кореї Юн Сок Йоля під час державного візиту до Великої Британії.
76-річна королева Камілла одягла для урочистого вечора червону оксамитову сукню від Fiona Clare, вперше на ній була тіара з бірманським рубіном і намисто з великим камінням, створене понад сто років тому принцом Альбертом для королеви Вікторії теж із королівської скриньки. Сережки з рубінами із особистої колекції Камілли.
Очевидно, Камілла підібрала ці прикраси не просто так, адже червоний колір – один із національних кольорів Південної Кореї.
За даними The Court Jeweler, тіара була виготовлена ювеліром Garrard 1973 року з діамантів та рубінів, які королева Єлизавета отримала як весільні подарунки. Рубіни було доставлено жителями Бірми, а алмази — з розібраної Нізама Гайдарабадської тіари.
Камілла вже носила багато тіар своєї покійної свекрухи, але в цій дебютувала вчора ввечері.
Королева зробила об'ємніше, ніж зазвичай укладання, макіяж очей із чорною вологою підводкою і губи знову підкреслила олівцем, щоб зробити їх більш пухкими. На її зап'ясті виблискував діамантовий браслет.
На банкеті привернула увагу і принцеса Уельська Кетрін. Вона одягла сукню з накидкою від Jenny Packham та тіару королеви-матері Єлизавети, яку ніхто не носив сто років.
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