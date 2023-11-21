В оксамитовій сукні та сережках за 53 тисячі доларів: королева Камілла на журналістській премії

Захід відбувся у готелі Sheraton Grand у британській столиці. Цього року церемонія відзначає своє 135-річчя.

Королева приїхала в елегантній оксамитовій сукні максі темно-ультразеленого кольору від ME+EM, яку доповнила чорними замшевими туфлями Eliot Zed та сережками-висячками 18-каратного золота від Van Cleef & Arpels вартістю 53 тисячі доларів.

Королева зробила класичну зачіску, уклавши волосся та ніжний макіяж у теплих відтінках.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Під час свого виступу на церемонії королева розповіла про те, як її переслідувала преса в ті роки, коли її стосунки з принцом Чарльзом розвивалися.

"Я не з чуток знаю про відповідальність вашої професії. У моїй сім'ї є журналісти... і я сама навіть стала героїнею однієї чи двох статей за ці роки... У мене також була можливість відвідати значну кількість редакцій новин і побачити, наскільки важка ваша робота", — сказала у своїй промові королева.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Після офіційного привітання королева зустрілася з комітетом FPA, суддями та 33 номінантами у кожній категорії журналістики. А перед від'їздом Каміллі було вручено звання почесного члена Асоціації іноземної преси.

Нагадаємо, нещодавно королева Камілла у синій сукні та з короною на грудях відвідала черговий прийом у Букінгемському палаці.

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