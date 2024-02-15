В оксамитовій сукні та сережках за 53 тисячі доларів: королева Камілла побувала у театрі

Вона відвідала захід "Свято Шекспіра", зустрівшись із зірками сцени та екрану, авторами, режисерами та представниками Національного театру та Королівської шекспірівської трупи.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На заході планувалася і присутність короля Чарльза III, але у зв'язку з тим, що монарх зараз проходить лікування від раку, він був відсутній.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева одяглася цього разу в оксамитову зелену сукню від бренду ME+EM, чорні щільні колготи та туфлі-човники на підборах. Свій образ королева доповнила сережками Van Cleef & Arpels з білого золота 18 карат та діамантами, вартістю 53 031 доларів, підвіскою з жовтого золота Kiki McDonough з блакитним топазом та діамантами та своїм улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла була без манікюру, але з макіяжем у теплих відтінках і своїм фірмовим укладанням.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, також цього ж дня королева Камілла відвідала артстудію в Лондоні, де на неї чекав сюрприз у вигляді портрета її падчерки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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