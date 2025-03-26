В оксамитовій сукні та туфлях-човниках: королева Камілла з Чарльзом побувала на особливому прийомі

Чарльз та Камілла прибули на прийом з нагоди запуску медалі читального залу королеви у Кларенс-гаусі у Лондоні. Камілла у супроводі чоловіка Чарльза та герцогині Глостерської Біргіти зібралися з членами літературної спільноти, щоб відсвяткувати постійні зусилля читального залу королеви та його місію надихати людей на читання книжок.

"Зробити життя краще — це головна мета мого читального залу", — сказала королева Камілла у своїй промові. "Завдяки літературі ми сприймаємо життя очима іншої людини, знаходимо втіху, силу, сміємося, плачемо, подорожуємо до інших країн і тікаємо від реального світу", - продовжила королева. "Коротше кажучи, книжки і ті, хто їх створює, роблять життя кращим... набагато кращим -тому дякую вам!" - Завершила Її Величність.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла з'явилася на прийомі в новій оксамитовій сукні-сорочці, чорних туфлях-човниках і чорних колготах. У неї було фірмове укладання, макіяж на обличчі, підвіска у вигляді пластини на шиї та сережки з діамантами у вухах. Король одягнувся в темно-сірий костюм у смужку, білу сорочку і одягнув одну зі своїх кумедних краваток у принт.

Підтримати матір на прийом приїхали її діти – Лора Лопес та Том Паркер-Боулз, який є кулінарним критиком і сам нещодавно видав книжку про королівську родину.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла — давній учасник кампаній з підвищення грамотності та заохочення читання, а також опікується такими організаціями, як National Literacy Trust, First Story, Corma Beanstalk і Booktrust. Минулого року звіт, опублікований Національним літературним фондом, показав, що рівень читання є найнижчим за всю історію, кожна друга доросла людина взагалі не прочитала жодної книжки за останній рік. Королева прагне змінити цю тенденцію на краще.

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