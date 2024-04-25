В оксамитовій сукні, в тіарі та в компанії чоловіка: представлений потртет королеви Мері та короля Фредеріка X

Фредерік та його дружина Мері стали новими королем та королевою Данії 14 січня 2024 року.

Королівський палац Данії представив перший офіційний портрет королівського подружжя після зміни престолу.

Відтепер портрет короля Фредеріка X і королеви Мері можна побачити в державних установах, зокрема в посольствах і консульствах Данії по всьому світу.

Автором портрета став фотограф Стін Евальдом, знімання проходило у Гренні-Салі у королівських презентаційних залах замку Крістіансборг.

Королева Мері зображена в оксамитовій смарагдовій сукні з мереживним оздобленням і в тіарі на голові, а її чоловік король Фредерік X у військовій формі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси королеви Маргрете II після її зречення носитиме її невістка – королева Мері.

Читайте також: