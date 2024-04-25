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В оксамитовій сукні, в тіарі та в компанії чоловіка: представлений потртет королеви Мері та короля Фредеріка X

В оксамитовій сукні, в тіарі та в компанії чоловіка: представлений потртет королеви Мері та короля Фредеріка X

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Фредерік та його дружина Мері стали новими королем та королевою Данії 14 січня 2024 року.

Королівський палац Данії представив перший офіційний портрет королівського подружжя після зміни престолу.

Відтепер портрет короля Фредеріка X і королеви Мері можна побачити в державних установах, зокрема в посольствах і консульствах Данії по всьому світу.

Автором портрета став фотограф Стін Евальдом, знімання проходило у Гренні-Салі у королівських презентаційних залах замку Крістіансборг.

Королева Мері зображена в оксамитовій смарагдовій сукні з мереживним оздобленням і в тіарі на голові, а її чоловік король Фредерік X у військовій формі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які прикраси королеви Маргрете II після її зречення носитиме її невістка – королева Мері.

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