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В оксамитовій сукні з глибоким вирізом на декольте: герцогиня Софі відвідала з чоловіком пам'ятний концерт

В оксамитовій сукні з глибоким вирізом на декольте: герцогиня Софі відвідала з чоловіком пам'ятний концерт

Герцогиня Единбурзька та принц Едвард / Фото: Associated Press

59-річна герцогиня Единбурзька та її чоловік принц Едвард відвідали Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі.

Софі з'явилася на вечірньому заході у чорній оксамитовій сукні з рукавами три чверті та глибоким вирізом на декольте, доповнила образ сережками та намистом з підвіскою з особистої колекції, одягла макову брошку та брошку – знак полку королівських Йоменів, почесним полковником якого вона є. У Софі був лаконічний макіяж і волосся зібране в зачіску, а в руках вона тримала сумку, прикрашену кольоровим камінням.

Герцогиня Единбурзька та принц Едвард / © Associated Press
Герцогиня Единбурзька та принц Едвард / Фото: Associated Press

Принц Едвард одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та смугасту краватку.

На концерті в Альберт-голі також з'явилися принц та принцеса Уельські. Це був перший вихід принцеси Кейт на публічний захід із членами королівської родини після того, як у вересні 2024 року вона оголосила, що завершила курс хіміотерапії.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / © Associated Press
Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

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