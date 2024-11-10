В оксамитовій сукні з глибоким вирізом на декольте: герцогиня Софі відвідала з чоловіком пам'ятний концерт

59-річна герцогиня Единбурзька та її чоловік принц Едвард відвідали Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі.
Софі з'явилася на вечірньому заході у чорній оксамитовій сукні з рукавами три чверті та глибоким вирізом на декольте, доповнила образ сережками та намистом з підвіскою з особистої колекції, одягла макову брошку та брошку – знак полку королівських Йоменів, почесним полковником якого вона є. У Софі був лаконічний макіяж і волосся зібране в зачіску, а в руках вона тримала сумку, прикрашену кольоровим камінням.
Принц Едвард одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та смугасту краватку.
На концерті в Альберт-голі також з'явилися принц та принцеса Уельські. Це був перший вихід принцеси Кейт на публічний захід із членами королівської родини після того, як у вересні 2024 року вона оголосила, що завершила курс хіміотерапії.
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