В оксамитовій сукні з камінням на грудях: красива королева Матильда відвідала банкет

Королівське подружжя Бельгії перебуває з державним візитом у Франції.
Король Філіп та королева Матильда були зазнімковані після прибуття до президентського Єлисейського палацу на державну вечерю з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон.
Королева Матильда обрала для урочистого вечора темно-синю оксамитову сукню максі, розшиту камінням на грудях та з тонким поясом на талії. Вечірній образ королева доповнила гарним макіяжем, зачіскою, одягла сережки-висячки з діамантами, зробила світлий макіяж та взяла із собою синій маленький клатч.
Король Філіп був у синьому костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою в принт, яка ідеально поєднувався з образом його дружини.
Напередодні на зустрічі королева Матильда з'явилася у червоно-бордовому аутфіті та мала розкішний вигляд.
А також дружина монарха вирушила разом з Філіпом у поїздку на поїзді до паризького вказала Gare du Nord і з'явилася перед камерами фотографів у картатому двобортному пальті, яке поєднувала з крислатим капелюхом винного кольору, рукавичками, клатчем і туфлями.
Читайте також:
- У рожевій сукні та на підборах: королева Бельгії Матильда відвідала симпозіум
- У квітковій сукні-сорочці та човниках: королева Матильда прогулялася Нью-Йорком
- Тепла зустріч: принц Гаррі прибув на один і той самий захід із королевою Матильдою