В оксамитовій сукні з камінням на грудях: красива королева Матильда відвідала банкет

Король Філіп та королева Матильда були зазнімковані після прибуття до президентського Єлисейського палацу на державну вечерю з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон.

Королева Матильда і король Філіп з Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Королева Матильда обрала для урочистого вечора темно-синю оксамитову сукню максі, розшиту камінням на грудях та з тонким поясом на талії. Вечірній образ королева доповнила гарним макіяжем, зачіскою, одягла сережки-висячки з діамантами, зробила світлий макіяж та взяла із собою синій маленький клатч.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Король Філіп був у синьому костюмі, білій сорочці та з синьою краваткою в принт, яка ідеально поєднувався з образом його дружини.

Напередодні на зустрічі королева Матильда з'явилася у червоно-бордовому аутфіті та мала розкішний вигляд.

Король і королева Бельгії з президентським подружжям Франції / Фото: Associated Press

А також дружина монарха вирушила разом з Філіпом у поїздку на поїзді до паризького вказала Gare du Nord і з'явилася перед камерами фотографів у картатому двобортному пальті, яке поєднувала з крислатим капелюхом винного кольору, рукавичками, клатчем і туфлями.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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