В оксамитовій сукні з мереживними вставками: королева Матильда на вечірньому прийомі у палаці

Король та королева Бельгії зустрічали вчора президента Португалії у королівському палаці у Брюсселі.

Президент Марсело Ребелу де Соуза прибув до країни з чотириденним візитом, а це означає, що в найближчі три дні ми бачитимемо королеву Матильду на публіці у різних образах.

Вчора під час першої зустрічі Її Величність з'явилася у вовняному кейппальті від Natancouture, до якого підібрала сукню, капелюх, шкіряні рукавички та клатч до тону. У Матильди було розпущене волосся, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на зап'ясті був золотий браслет.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Увечері під час урочистого прийому у палаці Матильда з'явилася у смарагдовій сукні від Costarellos зі вставками з оксамиту та мережива з гіпюру вартістю 2582 доларів. До вбрання королева підібрала перлинні сережки-висячки з діамантами, масивний хрест на грудях, а волосся зібрала у вечірню зачіску та зробила макіяж.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Її чоловік король Філіп був одягнений цього вечора у військову форму.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Днями ми показували вам образ їхньої старшої дочки – принцеси Єлизавети, яка відвідувала вечірку з нагоди 18-річчя данського принца Крістіана у Копенгагені.

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