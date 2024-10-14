В оксамитовій сукні з оголеним плечем: королева Мері на урочистій вечері

Їхні Величності король і королева Данії відвідали вечерю з нагоди 25-річчя AmCham (Американська торгова палата в Данії) у палаці Мольтці в Копенгагені.

Урочистий захід асоціації також став святкуванням культурних та комерційних зв'язків між США та Данією.

Королева Мері цього вечора мала чудовий вигляд, з'явившись на святковому заході в оксамитовій сукні з асиметричною оборкою зверху та оголеним плечем. У руках королеви був невеликий золотий клатч, на зап'ястях було кілька золотих браслетів, а у вухах сережки-висячки з камінням. Також Її Величність одягла каблучку з великим каменем на вказівний палець і зробила манікюр у світлому відтінку.

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А наступного дня король Фредерік та його дружина Мері вирушили до Хольстебро, щоб відзначити 750-річний ювілей міста.

Пара насолоджувалася прийомом у міській ратуші, після якого відбувся обід і прогулянка містом. На Мері було яскраве морквяне пальто, під яким виднілася максісукня в принт, а їй до тону вона підібрала чоботи на підборах, клатч і обідок на голову.

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