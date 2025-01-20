В оксамитовій сукні з оголеними плечима і розрізом: красивий образ дружини віцепрезидента США Джея Ді Венса

Уша Венс обрала для заходу елегантне вбрання від Oscar de la Renta.

Обраний віцепрезидент Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс відвідали світський вечір у Національному музеї будівництва у Вашингтоні, який відбувся напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Міс Венс обрала для своєї появи елегантну оксамитову чорну сукню максі від Oscar de la Renta. Вбрання мало оголені плечі, декольте у формі серця, розріз і було прикрашене акцентними квітковими брошками на корсеті.

Джей Ді Венс та Уша Венс / Фото: Associated Press

Аутфіт Уша доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями, елегантною зачіскою, вечірнім макіяжем і діамантовими сережками-цвяшками.

Джей Ді Венс був одягнений у чорний смокінг, білу манушку, чорний метелик і чорні лаковані туфлі.

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