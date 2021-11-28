В оксамитовому блейзері та з бабкою на грудях: ефектний вихід королеви Софії

Оксамитові піджаки цього сезону люблять не лише зіркові чоловіки, серед яких британський принц Вільям.
83-річна іспанська королева Софія цього тижня головувала на церемонії вручення премії BMW Painting Award, що відбулася у Театрі Реал у Мадриді. На публіці Її Величність з'явилася в оксамитовому блейзері кольору темний баклажан, чорних штанах, а також з маленькою сріблястою сумкою в руках.
Під блейзером у Софії була бузкова блузка, на шиї було кольє з каменів, а на грудях пришпилена брошка у вигляді бабки. Ідеальна зачіска, перлинні сережки у вухах та макіяж на обличчі завершували аутфіт королеви.
Цього тижня в конфузну ситуацію в Швеції потрапила невістка королеви Софії – королева Летиція. Вона упустила свій клатч на прийомі зі шведськими монархами.
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