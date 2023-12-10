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В оксамитовому комбінезоні та короткому жакеті: мама принцеси Кейт сяяла на різдвяному концерті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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В оксамитовому комбінезоні та короткому жакеті: мама принцеси Кейт сяяла на різдвяному концерті

Керолл і Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Батьки принцеси Уельської не могли пропустити її третій різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.

Керол і Майкл Міддлтони прибули в п'ятницю до абатства в Лондоні разом із рештою членів королівської родини.

68-річна мама принцеси Кейт обрала цього дня для виходу у світ короткий жакет від Great Scot та оксамитовий чорний комбінезон, а також взула чорні туфлі-човники на підборах. У руках у Керол був мініатюрний чорний клатч. Жінка світлим лаком покрила нігті, одягла блискучі сережки і розпустила каштанове волосся. У макіяжі у неї було зроблено акцент на очах, а губи вона залишила натурального відтінку.

Керолл і Майкл Міддлтони / © Getty Images
Керолл і Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Нагадаємо, молодша сестра принцеси Уельської - Піппа Міддлтон -  також була присутня на заході разом зі своїм чоловіком Джеймсом Меттьюзом. Вона обрала для святкового концерту твідовий костюм від бренду Saloni, який складався з подовженого кардигану та прямих штанів.

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом / © Associated Press
Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
546
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