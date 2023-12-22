В оксамитовому костюмі та розкішних сережках: королева Летиція побувала на концерті

Вчора у короля та королеви Іспанії відбувся фінальний вихід цього року.

Король Філіп VI та королева Летиція побували на заключному концерті головування Іспанії в ЄС у Національній аудиторії в Мадриді.

Цього вечора королева обрала для виходу у світ чорний оксамитовий піджак Paco Rabanne з атласним коміром, під яким був чорний топ і штани-кльош від цього самого бренду. Вбрання королева поєднувала із замшевими туфлями-човниками на низьких підборах від Nina Ricci і взяла з собою клатч Magrit.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція також зробила нову зачіску, зібравши волосся у високий пучок і одягла великі діамантові сережки. Макіяж на її обличчі також був насиченим. Очі вона підкреслила рожевими тінями, нафарбувала вії і підібрала помаду до тону на губах.

Король Філіп VI був у класичному сірому костюмі у смужку, білій сорочці та з сірою краваткою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цим зобов'язанням монархи завершують свій офіційний порядок денний цього тижня. Нагадаємо, вчора у приватному порядку Летиція та Філіп відвідали святкування дня народження принцеси Олени – старшої сестри монарха.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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