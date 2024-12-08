В оксамитовому костюмі зимового відтінку: Зара Тіндалл спричинила фурор образом на концерті принцеси Кейт

Різдвяний концерт прицнеси Уельської "Разом на Різдво", який відбувся у п'ятницю у Вестмінстерському абатстві, також відвідала Зара Тіндалл.
Дочка принцеси Анни викликала фурор незвичайним аутфітом, який обрала для появи на публіці. Зара приїхала на захід в оксамитовому костюмі Veronica Beard і шкіряних туфлях-човниках, а в руках тримала золотий клатч Strathberry. Зара зібрала волосся в низький пучок, зробила гарний вечірній макіяж і одягла великі сережки.
Зара Тіндалл була без чоловіка Майка та дітей, вона приєдналася до своєї кузини принцеси Беатріс, яка вагітна другою дитиною, а також до її чоловіка Едо Мапеллі-Моцці та його маленького сина Крістофера.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мама принцеси Кейт – Керол Міддлтон у білому пальті та чорних човниках справила враження на різдвяному заході.
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