В оксамитовому пальті і з гарними локонами: вагітна Тіффані Трамп в елегантному образі з'явилася на інавгурації батька

31-річна донька Дональда Трампа підтримала батька під час складання присяги президента США.
Молодша донька Дональда Трампа – Тіффані Трамп, яка вагітна первістком, для церемонії інавгурації батька обрала елегантне оксамитове пальто чорного кольору з таким самим поясом.
Аутфіт Тіф доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і французьким манікюром. У вухах у неї були елегантні сережки, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом.
Її чоловік – мільярдер із Нігерії Майкл Буглос – був одягнений у довге класичне чорне пальто, білу сорочку і червону краватку у білий горошок.
Нагадаємо, Тіффані Трамп на церемонії покладання вінків до Могили невідомого солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі постала у сірому пальті з поясом і гламурними великими ґудзиками зі стразами.
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