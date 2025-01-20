В оксамитовому пальті і з гарними локонами: вагітна Тіффані Трамп в елегантному образі з'явилася на інавгурації батька

31-річна донька Дональда Трампа підтримала батька під час складання присяги президента США.

Молодша донька Дональда Трампа – Тіффані Трамп, яка вагітна первістком, для церемонії інавгурації батька обрала елегантне оксамитове пальто чорного кольору з таким самим поясом.

Тіффані Трамп / Фото: Associated Press

Тіффані Трамп / Фото: Associated Press

Аутфіт Тіф доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і французьким манікюром. У вухах у неї були елегантні сережки, а на руці красувалася каблучка з великим діамантом.

Тіффані Трамп / Фото: Associated Press

Її чоловік – мільярдер із Нігерії Майкл Буглос – був одягнений у довге класичне чорне пальто, білу сорочку і червону краватку у білий горошок.

Тіффані Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тіффані Трамп на церемонії покладання вінків до Могили невідомого солдата на Арлінгтонському національному цвинтарі постала у сірому пальті з поясом і гламурними великими ґудзиками зі стразами.

Читайте також: