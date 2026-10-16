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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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91
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В оксамитовій мінісукні: принцеса Марія-Олімпія сходила на тусовку в Нью-Йорку

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала світський захід, що відбувся у Нью-Йорку.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Греції та Данії з'явилася на заході FGI «Night of Stars 2026: The Modernists», що відбувся у нью-йоркському ресторані The Rainbow Room.

Марія-Олімпія одягла мініатюрну оксамитову сукню з довгими рукавами та круглим вирізом, яка була розшита камінням та чорні колготи, а взула лаковані туфлі з гострим носком на підборах, також у руках дівчина тримала клатч чорного кольору.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса розпустила довге волосся і зробила легкий макіяж очей і трохи рожевим блиском підкреслила губи.

Раніше Марія-Олімпія відвідала показ колекції Valentino на Паризькому тижні моди, де сяяла в блузці з об'ємними рукавами, прикрашеній паєтками та мініспідниці.

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