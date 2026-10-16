- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
В оксамитовій мінісукні: принцеса Марія-Олімпія сходила на тусовку в Нью-Йорку
Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала світський захід, що відбувся у Нью-Йорку.
Принцеса Греції та Данії з'явилася на заході FGI «Night of Stars 2026: The Modernists», що відбувся у нью-йоркському ресторані The Rainbow Room.
Марія-Олімпія одягла мініатюрну оксамитову сукню з довгими рукавами та круглим вирізом, яка була розшита камінням та чорні колготи, а взула лаковані туфлі з гострим носком на підборах, також у руках дівчина тримала клатч чорного кольору.
Принцеса розпустила довге волосся і зробила легкий макіяж очей і трохи рожевим блиском підкреслила губи.
Раніше Марія-Олімпія відвідала показ колекції Valentino на Паризькому тижні моди, де сяяла в блузці з об'ємними рукавами, прикрашеній паєтками та мініспідниці.