В оксамитовій сукні та тіарі: принцеса Марі та принц Йоагім на королівському бенкеті в Копенгагені
Принцеса Марі та принц Йоагім відвідали традиційний новорічний бенкет данської королівської родини.
Захід відбувся 1 січня у палаці Амалієнборг у Копенгагені і був організований королем Фредеріком X (старшим братом принца Йоагіма) та королевою Мері.
Принцеса Марі прибула на урочистість у зшитій на замовлення оксамитовій сукні Rikke gudnitz темно-синього кольору з контрастним коміром і лінією талії, взута в сині замшеві туфлі-човники і в руках тримала золотий клатч. На голові принцеса мала тіару від ювелірного бренду Mauboussin, а образ доповнювали сережки з діамантами та кольє. Її чоловік принц Йоагім був одягнений у військову форму.
Також бенкет відвідала королева Маргрете II - мати короля Фредеріка X та принца Йоагіма.