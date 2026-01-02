ТСН у соціальних мережах

81
1 хв

В оксамитовій сукні та тіарі: принцеса Марі та принц Йоагім на королівському бенкеті в Копенгагені

Принцеса Марі та принц Йоагім відвідали традиційний новорічний бенкет данської королівської родини.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марі та принц Йоагім

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Захід відбувся 1 січня у палаці Амалієнборг у Копенгагені і був організований королем Фредеріком X (старшим братом принца Йоагіма) та королевою Мері.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Принцеса Марі прибула на урочистість у зшитій на замовлення оксамитовій сукні Rikke gudnitz темно-синього кольору з контрастним коміром і лінією талії, взута в сині замшеві туфлі-човники і в руках тримала золотий клатч. На голові принцеса мала тіару від ювелірного бренду Mauboussin, а образ доповнювали сережки з діамантами та кольє. Її чоловік принц Йоагім був одягнений у військову форму.

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Принцеса Марі та принц Йоагім / © Getty Images

Також бенкет відвідала королева Маргрете II - мати короля Фредеріка X та принца Йоагіма.

Королева Маргрете II  / © Getty Images

Королева Маргрете II  / © Getty Images

81
