В оксамитовій сукні з бантами: елегантна принцеса Марія-Олімпія сходила на кінопоказ

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Реклама

Принцеса Марія-Олімпія грецька й данська відвідала благодійний кінопоказ, організований Домом Chanel у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

На захід дівчина приїхала в оксамитовій чорній сукні без рукавів з бантами на подолі, чорних колготах у сітку та чорних гостроносих туфлях із застібками навколо щиколотки на підборах. Принцеса зробила лаконічну зачіску, просто розчесавши коротке волосся за проділом, нафарбувала губи яскравою помадою і трохи підкреслила вії.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Марія-Олімпія давно не з’являлася на публіці. Раніше ми бачили її на показі Gucci під час Міланського тижня моди.