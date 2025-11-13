- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
В оксамитовій сукні з бантами: елегантна принцеса Марія-Олімпія сходила на кінопоказ
Грецька принцеса обрала елегантний аутфіт для нового виходу на публіку.
Принцеса Марія-Олімпія грецька й данська відвідала благодійний кінопоказ, організований Домом Chanel у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.
На захід дівчина приїхала в оксамитовій чорній сукні без рукавів з бантами на подолі, чорних колготах у сітку та чорних гостроносих туфлях із застібками навколо щиколотки на підборах. Принцеса зробила лаконічну зачіску, просто розчесавши коротке волосся за проділом, нафарбувала губи яскравою помадою і трохи підкреслила вії.
Марія-Олімпія давно не з’являлася на публіці. Раніше ми бачили її на показі Gucci під час Міланського тижня моди.