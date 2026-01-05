В оксамитовому костюмі та перлинних сережках: королева Мері сяяла на ще одному новорічному прийомі

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Реклама

Цього разу прийом від короля Фредеріка X та королеви Мері отримали судді Верховного суду, офіцери Королівської гвардії та Гусарського гвардійського полку, а також мери та голови регіональних рад з усієї країни.

Королівська пара від самого ранку приймала гостей спочатку у палаці Крістіана VII, а потім у палаці Крістіана VIII в Амалієнборгу.

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері сяяла на прийомі в темно-синьому оксамитовому костюмі, який складався з короткого жакета і максіспідниці, вбрання Її Величність поєднувала з туфлями на підборах. Волосся Мері зібрала шпилькою ззаду, а образ доповнила перлинними сережками-втсячками та кількома орденами на грудях, а також виразним макіяжем. Її чоловік король Фредерік X був у військовій формі.

Реклама

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері і король Фредерік X / © Данська королівська родина/Instagram

А буквально одразу після зустрічі нового року королівське подружжя з'явилося на новорічному бенкеті в Амалієнборгському палаці в Копенгагені, де королева Мері сяяла в мереживному топі від Lasse Spangenberg і сукні з пишним подолом від Jesper Høvring, а також у тіарі з діамантами.

(гортайте фото праворуч)