В оксамитовому костюмі та туфлях-човниках: ефектна королева Мері відвідала церемонію

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

Королева Мері вчора прибула на церемонію вручення премій Change Award та Into Innovation Award у Копенгагенському оперному театрі.

Церемонія вручення премії Into Change Awards 2025 проводиться Міністерством вищої освіти та науки Данії.

Королева Мері / © Getty Images

На захід Її Величність приїхала в оксамитовому штанному костюмі, який поєднувала з гостроносими туфлями-човниками на підборах чорного кольору і чорним топом з V-подібним вирізом на декольте. У королеви було розпущене і красиво укладене її світло-каштанове волосся, вона зробила виразний вечірній макіяж і одягла сережки з камінням і ланцюжок з кулоном на шию. Також у Мері був насичений червоний манікюр, на пальці виблискувала каблучка з камінням, а в руках вона несла букет квітів та клатч із вишивкою.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Мері та її чоловік король Фредерік X ділилися святковим фото у своєму Instagram.