ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовому костюмі та туфлях-човниках: ефектна королева Мері відвідала церемонію

Королева Данії відвідала світську церемонію у Копенгагені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері вчора прибула на церемонію вручення премій Change Award та Into Innovation Award у Копенгагенському оперному театрі.

Церемонія вручення премії Into Change Awards 2025 проводиться Міністерством вищої освіти та науки Данії.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

На захід Її Величність приїхала в оксамитовому штанному костюмі, який поєднувала з гостроносими туфлями-човниками на підборах чорного кольору і чорним топом з V-подібним вирізом на декольте. У королеви було розпущене і красиво укладене її світло-каштанове волосся, вона зробила виразний вечірній макіяж і одягла сережки з камінням і ланцюжок з кулоном на шию. Також у Мері був насичений червоний манікюр, на пальці виблискувала каблучка з камінням, а в руках вона несла букет квітів та клатч із вишивкою.

Нагадаємо, нещодавно Мері та її чоловік король Фредерік X ділилися святковим фото у своєму Instagram.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie