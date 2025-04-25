В оксамитовому пальті та капелюсі: герцогиня Софі на службі у Вестмінстерському абатстві

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Служба пам’яті та подяки у День АНЗАК відбулася у Вестмінстерському абатстві 25 квітня 2025 року у Лондоні.

День АНЗАК — національний день пам’яті, що відзначається як в Австралії, так і в Новій Зеландії, на честь річниці висадки австралійського та новозеландського армійського корпусу в Галліполі 1916 року під час Першої світової війни.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі представляє на заході короля Чарльза ІІІ. Герцогиня з’явилася у схожому образі, у якому була присутня на ранковій службі раніше.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

На ній було пальто з темно-синього оксамиту від Suzannah London, вона була взута в туфлі Penelope Chilvers і одягла капелюх Jane Taylor. Герцогиня зробила низький пучок, одягла квіткові сережки та золотий ланцюжок на шию. Також вона мала кілька золотих браслетів на зап’ястях, а в руках вона тримала клатч. На грудях у Софі було пришпилено три макові брошки на знак пам’яті про загиблих на війні.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images