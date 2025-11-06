В оксамитовому смокінгу Tom Ford: стильний принц Вільям у компанії зірок з’явився на врученні премій Earthshot Prize

Принц Вільям Кайлі Міноуг Шон Мендес / © Getty Images

43-річний принц Уельський вийшов на зелену доріжку у Ріо-де-Жанейро під час п’ятої церемонії вручення премії Earthshot Prize.

П’ятий щорічний захід, на якому були оголошені імена п’яти цьогорічних переможців, зібрав світових зірок, таких як Кайлі Міноуг і Шон Мендес, а також новаторів і політиків у Музеї майбутнього в Ріо-де-Жанейро.

Сеу Жоржі (ліворуч) та Анітта (друга ліворуч), принц Вільям, Кайлі Міноуг і співак Шон Мендес / © Associated Press

На церемонії принц Уельський з’явився у оксамитовому смокінгу від Tom Ford, білій сорочці, краватці та штанях. Перед церемонією в ексклюзивному інтерв’ю журналу HELLO! принц сказав, що Ріо здався йому «ідеальним місцем для святкування сили екологічних інновацій» з його енергетикою, людьми та ландшафтами.

Кайлі Міноуг / © Associated Press

«У цьому регіоні розташовані одні з найважливіших екосистем світу, і тут живуть одні з найзапекліших захисників навколишнього середовища», — сказав спадкоємець престолу. «Організуючи церемонію вручення премії у Бразилії, ми висвітлюємо рішення, що з’являються в цій частині світу, і привертаємо увагу всього світу до актуальності та перспектив боротьби зі зміною клімату», — заявив Вільям.

Кір Стармер і принц Вільям / © Associated Press

Виступаючи на сцені церемонії, принц Вільям сказав: «Коли я заснував премію Earthshot Prize 2020 року, у нас була мета на десять років: зробити це десятиліття таким, протягом якого ми змінимо наш світ на краще».

Ми поставили собі завдання — рішуче взятися за вирішення екологічних проблем і досягти реальних, довгострокових змін, які захистять життя Землі. Ця місія була продиктована тим незвичайним оптимізмом, який ми відчули сьогодні тут у цих новаторів.

Кайлі Міноуг та принц Вільям на церемонії в Ріо / © Getty Images

«Їхня робота — необхідний нам доказ того, що прогрес можливий. Їхні історії — натхнення, що надає нам сміливості. І ми можемо багато чому навчитися у їхньої рішучості, їхнього прагнення до масштабу та їхньої непохитної віри в те, що ми можемо створити кращий світ», — сказав принц Уельський.

Принц Вільям Кайлі Міноуг Шон Мендес / © Getty Images

На жаль, дружина Вільяма — принцеса Кейт, не приїхала разом з ним до Бразилії, бо залишилася вдома із трьома дітьми, у яких розпочався новий навчальний семестр у школі.