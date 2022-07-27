В окулярах-авіаторах, смугастій краватці і в компанії пса: Джо Байден провів діловий дзвінок на балконі

Фотографи зазнімкували президента США під час ділової розмови телефоном.
У Мережі з'явилася світлина з Білого дому, на якій президент Джо Байден зазнімкований у кріслі на балконі Трумена. У цей момент він розмовляє телефоном з головою апарату Білого дому Роном Клейном.
Одягнений президент у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну смугасту краватку і чорні туфлі. До жакету він прикріпив значок у вигляді американського прапора. На обличчі у нього – чорні окуляри-авіатори.
Біля крісла на підлозі лежить аксесуар Байдена – коричнева шкіряна містка сумка, в якій він носить папери.
Поряд з Джо на дивані лежить їхній домашній улюбленець – німецька вівчарка. До речі у Байденів є два пса – Мейджор і Командор.
Нагадаємо, нещодавно подружжя Байденів приймали у себе в гостях у Білому домі першу леді України Олену Зеленську.
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