В окулярах-авіаторах, смугастій краватці і в компанії пса: Джо Байден провів діловий дзвінок на балконі

Фотографи зазнімкували президента США під час ділової розмови телефоном.

У Мережі з'явилася світлина з Білого дому, на якій президент Джо Байден зазнімкований у кріслі на балконі Трумена. У цей момент він розмовляє телефоном з головою апарату Білого дому Роном Клейном.

Одягнений президент у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну смугасту краватку і чорні туфлі. До жакету він прикріпив значок у вигляді американського прапора. На обличчі у нього – чорні окуляри-авіатори.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Біля крісла на підлозі лежить аксесуар Байдена – коричнева шкіряна містка сумка, в якій він носить папери.

Поряд з Джо на дивані лежить їхній домашній улюбленець – німецька вівчарка. До речі у Байденів є два пса – Мейджор і Командор.

Нагадаємо, нещодавно подружжя Байденів приймали у себе в гостях у Білому домі першу леді України Олену Зеленську.

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