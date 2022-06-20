Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Усміхнені і в окулярах: Джо Байден разом зі своєю донькою та онукою прогулявся пляжем

Дата публікації
Перегляди
1520
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Усміхнені і в окулярах: Джо Байден разом зі своєю донькою та онукою прогулявся пляжем

Джо Байден / Фото: Associated Press

Попри свою завантаженість роботою, президент США знаходить час для сім'ї.

Фотографи зазнімкували, як Джо Байден разом зі своєю донькою Ешлі та онукою Наталі гуляв пляжем в Рехобот-Біч.

Побачивши папараці, Байден усміхнувся. А преса не втратила можливості поговорити з президентом і задати йому кілька запитань.

Джо Байден з донькою та онукою / © Associated Press
Джо Байден з донькою та онукою / Фото: Associated Press

Джо обрав для прогулянки темне поло, світлі шорти, бейсболку та окуляри.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Донька Ешлі була одягнена у зелений світшот, джинсові мінішорти та окуляри. А на онуці Наталі була чорна футболка з кольоровим написом, лосини і окуляри.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями подружжя Байденів проїхалося велосипедною доріжкою біля будинку в Рехобот-Біч. На фініші з Джо Байденом стався конфуз - він впав з велосипеда.

Читайте також: 

Наступна публікація