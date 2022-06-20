Усміхнені і в окулярах: Джо Байден разом зі своєю донькою та онукою прогулявся пляжем

Попри свою завантаженість роботою, президент США знаходить час для сім'ї.
Фотографи зазнімкували, як Джо Байден разом зі своєю донькою Ешлі та онукою Наталі гуляв пляжем в Рехобот-Біч.
Побачивши папараці, Байден усміхнувся. А преса не втратила можливості поговорити з президентом і задати йому кілька запитань.
Джо обрав для прогулянки темне поло, світлі шорти, бейсболку та окуляри.
Донька Ешлі була одягнена у зелений світшот, джинсові мінішорти та окуляри. А на онуці Наталі була чорна футболка з кольоровим написом, лосини і окуляри.
Нагадаємо, днями подружжя Байденів проїхалося велосипедною доріжкою біля будинку в Рехобот-Біч. На фініші з Джо Байденом стався конфуз - він впав з велосипеда.
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