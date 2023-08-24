В окулярах-авіаторах і зі смузі у руках: папараці заскочили подружжя Байденів після заняття з пілатесу

Президентське подружжя люблять займатися фізичними навантаженнями.
Папараці заскочили президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден у Саут-Лейк-Тахо, коли вони виходили після заняття з пілатесу і спінінгу. У руках вони тримали пластикові стакани із фіолетовим смузі.
Джо привітно зустрів фотографів та пресу і навіть поспілкувався із журналістами.
Президент був одягнений у блакитний светр, із-під якого визирало біле поло, чорні штани, синю бейсболку і сірі кросівки. На обличчі у нього були улюблені окуляри-авіатори.
На першій леді була чорна футболка, чорні лосини із кольоровими зірками, а на спину вона накинула чорний светр. Джилл зібрала волосся у хвіст і доповнила лук чорними окулярами-авіаторами та золотими ланцюжками на шиї. Крім смузі, у руці вона несла кросівки.
Нагадаємо, подружжя Байденів відвідалио острів Мауї на Гаваях, який найбільше постраждав від лісових пожеж.
Читайте також: