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В окулярах-авіаторах і зі смузі у руках: папараці заскочили подружжя Байденів після заняття з пілатесу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В окулярах-авіаторах і зі смузі у руках: папараці заскочили подружжя Байденів після заняття з пілатесу

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Президентське подружжя люблять займатися фізичними навантаженнями.

Папараці заскочили президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден у Саут-Лейк-Тахо, коли вони виходили після заняття з пілатесу і спінінгу. У руках вони тримали пластикові стакани із фіолетовим смузі.

Джилл і Джо Байдени / © Associated Press
Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press
Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо привітно зустрів фотографів та пресу і навіть поспілкувався із журналістами.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у блакитний светр, із-під якого визирало біле поло, чорні штани, синю бейсболку і сірі кросівки. На обличчі у нього були улюблені окуляри-авіатори.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Фото: Associated Press

На першій леді була чорна футболка, чорні лосини із кольоровими зірками, а на спину вона накинула чорний светр. Джилл зібрала волосся у хвіст і доповнила лук чорними окулярами-авіаторами та золотими ланцюжками на шиї. Крім смузі, у руці вона несла кросівки.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, подружжя Байденів відвідалио острів Мауї на Гаваях, який найбільше постраждав від лісових пожеж.

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Дата публікації
Перегляди
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