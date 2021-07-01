В окулярах та з гарними локонами: Юлія Мендель зробила селфі в автівці

В окулярах та з гарними локонами: Юлія Мендель зробила селфі в автівці

Речниця президента України любить ділитися цікавими фото зі своїми підписниками.

Чинна прессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, яка йде з посади, опублікувала в Instagram Stories селфі, яке вона зробила в автомобілі.

На світлині Юлія зазнімкована у світлому вбранні, зі стильними сонцезахисними окулярами та з красивими локонами.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Мендель напевно їхала на якусь подію або на роботу.

Раніше речниця показала селфі, яке зробила під час пробіжки. На ньому Юлія одягнена у чорну футболку з принтом. Волосся вона зібрала у хвіст і була без макіяжу на обличчі. У вухах у неї були навушники, адже бігати під музику набагато веселіше.

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

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Образи прессекретарки президента України Юлії Мендель (23 фото)

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