В окулярах та з гарними локонами: Юлія Мендель зробила селфі в автівці

Речниця президента України любить ділитися цікавими фото зі своїми підписниками.
Чинна прессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, яка йде з посади, опублікувала в Instagram Stories селфі, яке вона зробила в автомобілі.
На світлині Юлія зазнімкована у світлому вбранні, зі стильними сонцезахисними окулярами та з красивими локонами.
Мендель напевно їхала на якусь подію або на роботу.
Раніше речниця показала селфі, яке зробила під час пробіжки. На ньому Юлія одягнена у чорну футболку з принтом. Волосся вона зібрала у хвіст і була без макіяжу на обличчі. У вухах у неї були навушники, адже бігати під музику набагато веселіше.
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