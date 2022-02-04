В оливковій блузці з краваткою-бантом: Олена Зеленська провела прямий ефір з Клопотенком

Перша леді України продовжує займатися питанням харчування у школах.
Олена Зеленська сьогодні, 4 лютого, провела прямий ефір разом з ідеологом нового шкільного меню, шефом Євгеном Клопотенком, на тему "Міфи та реальність реформи системи шкільного харчування".
Перед ноутбуком перша леді з'явилася в елегантній оливковій блузці з краваткою-бантом і джинсах.
Волосся Олена зібрала в пучок з боковим проділом, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками. На руці був білий годинник. Червоний манікюр завершив її лук.
Клопотенко одягнув білу футболку, а зверху неї - білу сорочку-вишиванку.
Нагадаємо, вчора, 3 лютого, Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини – Еміне Ердоган. Олена була одягнена у чорне пальто, світлу блузку з мереживним коміром, чорні штани-палаццо та елегантний капелюх. Пані Ердоган віддала перевагу гарбузово-бежевому пальту, гарбузовій сукні і головному убору такого ж кольору.
Читайте також:
- У вишуканій сукні з V-подібним вирізом: Олена Зеленська розповіла про здорове харчування у "Сніданку з 1+1"
- Реформа шкільного харчування Джеймі Олівера: що він зробив і чому у нього не вийшло
- Сходили до супермаркету: Зеленська у костюмі з перфорацією, Падалко у чорному пальті
- В елегантному капелюсі і штанях-палацо: вишукана Олена Зеленська на зустрічі з президентом Туреччини