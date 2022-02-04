В оливковій блузці з краваткою-бантом: Олена Зеленська провела прямий ефір з Клопотенком

Перша леді України продовжує займатися питанням харчування у школах.

Олена Зеленська сьогодні, 4 лютого, провела прямий ефір разом з ідеологом нового шкільного меню, шефом Євгеном Клопотенком, на тему "Міфи та реальність реформи системи шкільного харчування".

Олена Зеленська/Скрин відео

Перед ноутбуком перша леді з'явилася в елегантній оливковій блузці з краваткою-бантом і джинсах.

Олена Зеленська/Скрин відео

Волосся Олена зібрала в пучок з боковим проділом, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками. На руці був білий годинник. Червоний манікюр завершив її лук.

Олена Зеленська/Скрин відео

Олена Зеленська/Скрин відео

Клопотенко одягнув білу футболку, а зверху неї - білу сорочку-вишиванку.

Олена Зеленська/Скрин відео

Нагадаємо, вчора, 3 лютого, Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини – Еміне Ердоган. Олена була одягнена у чорне пальто, світлу блузку з мереживним коміром, чорні штани-палаццо та елегантний капелюх. Пані Ердоган віддала перевагу гарбузово-бежевому пальту, гарбузовій сукні і головному убору такого ж кольору.

Олена Зеленська і Еміне Ердоган / Instagram Олени Зеленської

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