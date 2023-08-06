В оливковій сукні і сережках своєї мами: майбутня королева Іспанії – принцеса Леонор – в об'єктивах папараці

Принцеса Леонор у гарному аутфіті сходила на сімейний обід у Пальма-де-Майорці.

Папараці зазнімкували, як принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії – разом зі своєю сім'єю сходила пообідати до ресторану у курортному містечку Пальма-де-Майорка.

Там були її батьки – королева Летиція і король Філіп VI, її сестра – принцеса Софія, бабуся – королева Софія і двоюрідна бабуся – принцеса Грецька і Данська Ірене.

Принцеса Леонор із сім'єю / Фото: Getty Images

Леонор мала милий гарний вигляд. На ній була сукня оливкового кольору з флористичним принтом, V-подібним вирізом і короткими рукавами, а також молочні еспадрильї на танкетці від бренду Mint&rose.

Принцеса розпустила волосся і одягла лаконічні сережки своєї мами від бренду Zlatarna David.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Свій образ Леонор доповнила клатчем із колаборації Zara x Narciso Rodriguez, а також браслетами.

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