В оливковій сукні та еспадрильях: Амелія Віндзор приїхала на Вімблдон

Серед зіркових гостей ми помітили леді Амелію Віндзор. Буквально вчора дівчина тусувалася на виставці в Лондоні, де з'явилася в топі з рюшами та рожевій мініспідниці на запах та в оливковому бомбері.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

На теніс Амелія приїхала в оливковій максісукні із замком на декольте та бежевому плащі з картатою підкладкою, а взута була у білі еспадрильї із замші на платформі та зав'язках-стрічках. В руках дівчини була мініатюрна сумка на короткій ручці, вона доповнила свій образ безліччю каблучок на пальцях, браслетами та лаконічною підвіскою на шиї. Волосся Амелії було розпущене, а на обличчі був, як завжди, легкий макіяж.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора на Вімблдон приїжджали батьки принцеси Уельської – Керол та Майкл Міддлтони. Сама Кейт очікується на фіналі.

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