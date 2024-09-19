В оливковій сукні та грубих черевиках: Амелія Віндзор сходила на фешншоу

Леді Амелія Віндзор активно відвідувала Лондонський тиждень моди.
Днями британська аристократка відвідала показ Edeline Lee, куди приїхала в оливковій максісукні без рукавів, яку поєднувала з грубими шкіряними черевиками. Вже традиційно леді Амелія доповнила аутфіт золотими браслетами на зап'ястях та численними каблучками на пальцях. На шиї дівчина мала золоту підвіску з каблучкою, її коротке волосся було розпущене, а на обличчі нюдовий макіяж.
Ми також бачили міс Віндзор на показі Burberry, куди вона приїхала в топі без бюстгальтера та спідниці з накладними кишенями.
Також леді Амелія відвідала заключну вечірку Лондонського тижня моди, організовану 1664 Blanc на честь 40-річчя LFW. Там модель з'явилася в чорній мініатюрній сукні та високих шкіряних чоботях.
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