В оливковій сукні та грубих черевиках: Амелія Віндзор сходила на фешншоу

Днями британська аристократка відвідала показ Edeline Lee, куди приїхала в оливковій максісукні без рукавів, яку поєднувала з грубими шкіряними черевиками. Вже традиційно леді Амелія доповнила аутфіт золотими браслетами на зап'ястях та численними каблучками на пальцях. На шиї дівчина мала золоту підвіску з каблучкою, її коротке волосся було розпущене, а на обличчі нюдовий макіяж.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Ми також бачили міс Віндзор на показі Burberry, куди вона приїхала в топі без бюстгальтера та спідниці з накладними кишенями.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Також леді Амелія відвідала заключну вечірку Лондонського тижня моди, організовану 1664 Blanc на честь 40-річчя LFW. Там модель з'явилася в чорній мініатюрній сукні та високих шкіряних чоботях.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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