В оливковій сукні та перлинних сережках: ефектна королева Максима прилетіла до Нью-Йорка

Королева Нідерландів Максима вже повернулася до роботи після літньої відпустки.

52-річна королева зустрілася з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеррішем у штабквартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Зустріч відбулася 29 серпня. Королева приїхала, щоб надати річний звіт за 2023 рік.

Максима одягла лляну сукню з довгими рукавами та невеликим розрізом на декольте красивого оливкового кольору від Natan Couture. Образ королева доповнила цікавими перлинними сережками від Scully & Scully та браслетом Le Cube Diamant із жовтого золота з діамантами від dinh van, вартістю 2300 євро.

Королева Максима та Антоніо Гутерріш / Фото: Getty Images

Королева розпустила біляве волосся і підкреслила макіяжем очі, губи при цьому залишила нейтрального відтінку.

Нещодавно Максима разом із дочками та чоловіком королем Віллемом-Олександром відвідали перегони Гран-прі Нідерландів F1 у Зандворті, де Її Величність з'явилася у комбінезоні та куртці-косусі.

Королева Максима з дочкою принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Getty Images

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