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В оливковій сукні та з гарним укладанням: королева Ранія приїхала на шоу у Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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В оливковій сукні та з гарним укладанням: королева Ранія приїхала на шоу у Нью-Йорку

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Королева Ранія дала інтерв'ю Годі Котб на The Today Morning Show під час свого візиту до Нью-Йорка.

Королева Йорданії поділилася кількома роликами у своєму Instagram.

На зустріч із ведучою Ранія приїхала у сукні-сорочці від Emilia Wickstead оливкового кольору. У королеви було гарне укладання хвилями, насичений макіяж очей та блиск на губах. Вона також доповнила свій образ сережками-висячками та тонкою прикрасою на шиї.

Королева Ранія / © Getty Images
Королева Ранія / Фото: Getty Images

У Нью-Йорку вона відвідала також обід Women Rise в рамках 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй і продемонструвала два інші ефектні образи.

Королева Ранія / © Getty Images
Королева Ранія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
827
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