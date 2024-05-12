В оливковій сукні та золотих босоніжках: принцеса Марія-Олімпія на світській тусовці

27-річна принцеса Марія-Олімпія була присутня днями на вечірці Bulgari Allegra Chill & Sole у консерваторії Syon Park у Лондоні.

Дівчина прибула на світський раут в оливковій максісукні на тонких бретельках, яка була розшита паєтками. До вбрання принцеса підібрала золоті босоніжки на шпильках, одягла діамантове кольє у вигляді змії на шию і такий самий браслет, а також сережки-висячки. Волосся Марія-Олімпія розпустила і зовсім трохи накрутила хвилями та зробила макіяж у натуральних відтінках.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам образ Марії-Олімпії у сукні відтінку металік та яскравих туфлях, коли вона сяяла на галаконцерті.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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