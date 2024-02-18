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В оливково-зеленій сукні: Меган Маркл із чоловіком Гаррі відвідала урочисту вечерю

В оливково-зеленій сукні: Меган Маркл із чоловіком Гаррі відвідала урочисту вечерю

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Цього тижня герцог та герцогиня Сассекські відвідали зимовий тренувальний табір, який розпочав свою роботу за рік до початку "Ігор нескорених" 2025 року, які відбудуться в Канаді.

У п'ятницю Меган та Гаррі відвідали вечерю One Year to Go у конференц-центрі Ванкувера під час святкування зворотного відліку "Ігор нескорених".

Захід ознаменував завершення візиту принца Гаррі та Меган Маркл. На вечері герцогиня Сассекська з'явилася в оливково-зеленій сукні з відкритими плечима від Gretaconstantine (бренд поділився фотографією на своїй сторінці в Instagram). Меган зібрала волосся в пучок і доповнила вбрання лаконічним кольє на шиї та сережками. Принц Гаррі був у чорному костюмі.

Перед вечерею герцог та герцогиня Сассекські провели тиждень, відвідуючи в зимовому тренувальному таборі, де команди з усього світу познайомилися з новими зимовими видами спорту, які будуть представлені на "Іграх нескорених" наступного року. На додаток до попередніх видів спорту, змагання 2025 року вперше включатимуть гірські лижі, сноуборд, біатлон, лижний спорт, скелетон та керлінг на візках.

Меган Маркл та Луїсана Лопілато / © Getty Images
Меган Маркл та Луїсана Лопілато / Фото: Getty Images
Меган і Гаррі в Канаді / © Getty Images
Меган і Гаррі в Канаді / Фото: Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також пара відвідала один канадський ресторан, а його шефкухар поділився враженням від візиту подружжя.

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