В оливково-зеленій сукні: Меган Маркл із чоловіком Гаррі відвідала урочисту вечерю

У п'ятницю Меган та Гаррі відвідали вечерю One Year to Go у конференц-центрі Ванкувера під час святкування зворотного відліку "Ігор нескорених".

Захід ознаменував завершення візиту принца Гаррі та Меган Маркл. На вечері герцогиня Сассекська з'явилася в оливково-зеленій сукні з відкритими плечима від Gretaconstantine (бренд поділився фотографією на своїй сторінці в Instagram). Меган зібрала волосся в пучок і доповнила вбрання лаконічним кольє на шиї та сережками. Принц Гаррі був у чорному костюмі.

Перед вечерею герцог та герцогиня Сассекські провели тиждень, відвідуючи в зимовому тренувальному таборі, де команди з усього світу познайомилися з новими зимовими видами спорту, які будуть представлені на "Іграх нескорених" наступного року. На додаток до попередніх видів спорту, змагання 2025 року вперше включатимуть гірські лижі, сноуборд, біатлон, лижний спорт, скелетон та керлінг на візках.

Меган Маркл та Луїсана Лопілато / Фото: Getty Images

Меган і Гаррі в Канаді / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також пара відвідала один канадський ресторан, а його шефкухар поділився враженням від візиту подружжя.

