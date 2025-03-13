В оливковому пальті та в компанії стильного чоловіка: Зара Тіндалл приїхала на перегони

Третій день кінних змагань у Челтнемі відвідала не лише принцеса Анна.

Її дочка Зара Тіндалл приїхала на перегони разом із чоловіком Майком Тіндаллом. Сьогодні Зара одягнена у пальто з поясом на талії оливкового відтінку, високі замшеві чоботи на підборах та сорочку у принт, а на голові у неї капелюх. Також Тіндалл тримає в руках чорну сумку на ремінці-ланцюжку, її волосся розпущене і красиво укладене локонами, у макіяжі вона підкреслила очі і рожевим блиском губи, а з прикрас одягла золоті сережки.

Майк був у пісочному костюмі-трійці у клітинку, білій сорочці та з синьою краваткою у принт. Чоловік Зари був у головному уборі і взутий у замшеві туфлі.

Зара і Майк Тіндалли у Челтнемі / Фото: Getty Images

Принцеса Анна обрала для виходу у світ таке саме пальто, яке носила минулого року на Челтнемському фестивалі. Вона славиться своєю любов'ю до коней і була першим членом британської королівської родини, яка взяла участь в Олімпійських іграх у триборстві 1976 року.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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