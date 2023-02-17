В оливковому пальті та зі смішною сумкою в руках: Амелія Віндзор на Лондонському тижні моди

27-річна леді Амелія, яка була названа "найкрасивішою королівською особою". Дівчина відвідала показ Bora Aksu під час Тижня моди в Лондоні та прийшла на шоу у рожевій сукні з мереживами на подолі від цього ж дизайнера та оливковому стьобаному пальті з великими накладними кишенями. Під колір пальта Амелія підібрала також шкарпетки та взула чорні лофери від Miu Miu.

Образ британка доповнила милою рожевою сумкою у вигляді будиночка на ланцюжку, одягла кілька золотих каблучок на пальці та золотий ланцюг на шию. Макіяж на її обличчі був мінімалістичним, а волосся розпущене.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу Амелія Віндзор відвідувала вечерю на честь 10-річчя AERIN Beauty у барі Harry's Bar у Лондоні. Того разу знаменитість одягла чорний гладкий жилет від Reformation за 175 доларів, поєднувала вона його з прямими штанами та грубими чорними черевиками. А в руках тримала яскраво-рожеву сумку Samoe Samoe. Рожевий колір сумок, схоже, у Амелії улюблений.

Читайте також: