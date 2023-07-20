В оливковому сарафані та кросівках: леді Амелія Віндзор на книжковій презентації

Учора ввечері знаменитість була присутня на презентації нової книжки Йомі Адегоке "Список" в одній із бібліотек британської столиці.

27-річна леді Амелія приїхала на захід в оливковому сарафані в клітинку на тонких бретельках довжини максі, який одягла у поєднанні із сіро-білими кросівками. Красуня зробила ледь помітний макіяж, одягла два тонких кольє на шию і кілька золотих каблучок на пальці. Сережки у її вухах також були золотими.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Амелія Віндзор мала скромний вигляд і водночас дуже жіночний.

А нещодавно дівчина відвідувала вечірку BFC 2023 у павільйоні The Serpentine Pavilion у Лондоні, де з'явилася в короткому чорному топі без білизни, блиснувши своїми сосками та в чорних штанях.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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