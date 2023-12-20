В оливковому штанному костюмі: сольний вихід бельгійської принцеси Єлизавети

Її Королівська Високість здійснила візит до дитячої лікарні принцеси Єлизавети в Генті. Вона поспілкувалася з пацієнтами та персоналом.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Принцеса Єлизавета приїхала на захід у прозорій водолазці, поверх якої був подовжений оливковий жакет із бічними ґудзиками та штани-кльош, які вона доповнила гостроносими черевиками на підборах.

Дівчина розпустила русяве волосся і розчесала його за проділом, зробила легкий денний макіяж і одягла золоті сережки.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

А на день раніше принцеса Єлизавета разом зі своєю родиною з'явилася на прийомі, організованому для ста представників громадськості під час святкового сезону у Королівському палаці у Брюсселі. Туди принцеса приїхала в синій сукні-міді від Reiss, сережках Carolina Herrera та в гостроносому взутті.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Читайте також: