В оливковому светрі та спідниці в рубчик: стильний вихід Меган Маркл у Ванкувері

Герцогиня Сасекська Меган учора відвідала захід для дітей у межах "Ігор нескорених" у Ванкувері.

Меган Маркл разом із принцом Гаррі були присутні на заході Family & Friends у Будинку Націй у конференц-центрі Ванкувера. Герцогиня мала чудовий вигляд, багато усміхалася, жартувала та спілкувалася з дітьми.

Для виходу Меган обрала оливкового кольору светр бренду Doen та спідницю La Ligne з трикотажу в рубчик і була у туфлях-човниках на підборах Ralph Lauren. Вона зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж і одягла сережки з діамантами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня мило спілкувалася з дітьми, читала їм книжку та малювала разом із ними. Принц Гаррі також був присутнім, Меган показала фото у своєму Instagram.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також ми показували раніше, в якому образі Меган відвідала баскетбольний матч і ще вони з Гаррі ходили на керлінг під час Invictus Games 2025.

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