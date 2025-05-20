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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
974
Час на прочитання
1 хв

В оливковій сукні та чорних балетках: принцеса Євгенія на прогулянці в саду

Принцеса Йоркська Євгенія підтримує багато соціальних та благодійних ініціатив.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Нещодавно в Instagram принцеса розповіла про співпрацю з благодійною організацією Horatio’s Garden, яка розбиває сади у лікарняних спинальних центрах, щоб надати пацієнтам доступний простір для насолоди природою.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Робота принцеси Євгенії у благодійній організації близька до її серця, враховуючи, що вона сама перенесла операцію з приводу сколіозу, коли їй було 12 років. Вперше дізнавшись про благодійну організацію 2016 року, вона зрештою стала її покровителькою 2019-го і відтоді відвідала чотири її сади.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

«Було чудово вітати нашу покровительку Її Королівську Високість Принцесу Євгенію в Horatio’s Garden South West в чудовий сонячний день на початку цього місяця 🌻@princesseugenie провела час, спілкуючись з багатьма людьми з травмами хребта, волонтерами та співробітниками NHS нашою засновницею Олівією», — йдеться у підписі під фотографіями з візиту Євгенії.

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія / © Instagram принцеси Євгенії

Також на сторінці принцеса Йоркська поділилася відео із зустрічі.

Для цього виходу Євгенія обрала оливкову сукню-міді з поясом від Diane von Furstenberg без рукавів, взула чорні шкіряні балетки із загостреним носком Karen Millen, а доповнювали її образ золоті сережки-кільця від Alexis Bittar та підвіска на золотому ланцюжку на шиї. Волосся принцеса розпустила і зробила легкий денний макіяж.

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